Taça : Riboque sofre mas confirma presença na 2ª eliminatória

O Vitoria do Riboque (1ªdivisão) eliminou esta quarta-feira o Inter de Bombom (2ª divisão), da Taça de São Tomé e Príncipe-série São Tomé, a vencer no terreno do adversário, embora de forma sofrida, por 4-3, nas grandes penalidades, depois do empate a duas bolas durante o tempo regulamentar.

Nos outros jogos que tiveram lugar no último final de semana, os destaques vão para Seis de Setembro que perdeu diante de Neves, 2-1; UDRA que caiu aos pés da Cruz Vermelha, 2-1; Praia Cruz que ficou ante Folha Fede, 1-1 (3-1); Caixão Grande que foi eliminado por Aliança, 1-1 (4-3); Palmar que foi afastado por Ribeira Afonso, 1-1(6-5); e UDESCAI que foi suprimido pelo Otótó, 2-1.

Resultados da 1ª Eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe (série São Tomé)

UDRA 1 vs 2 Cruz Vermelha

Amadora 0 vs 2 Guadalupe

Folha Fede 1 vs 1 Praia Cruz (3-1)

FC Neves 2 vs 1 Seis de Setembro

Santana 4 vs 4 Trindade (13 – 14)

Varzim 1 vs 1 Palmar ( 6 – 5 )

Caixão Grande 1 vs 1 Aliança Nacional (4 -3)

Boavista 1 vs 0 Andorinha

KêMorabeza 1 vs 2 Sporting ST

Ribeira Peixe 2 vs3 UD Correia (interrompido)

Juba Diogo Simão 3 vs 1 Marítimo Micoló

Ototó 2 vs 1 UDESCAI

Santa Margarida 2 vs 1 Oquedel Rei

Diogo Vaz 2 vs 1Conde

Agrosportvs Benfica Porto Alegre (não e comparência de Porto Alegre)

Inter Bombom 2 vs 2 Vitória Riboque (3 – 4 )

Apurados para a 2ª Ronda:

Varzim

Aliança Nacional

Boavista

Trindade

Juba Diogo Simão

Ototó

Santa Margarida

Diogo Vaz

Agrosport

VitóriaRiboque

Cruz Vermelha

Guadalupe

Folha Fede

