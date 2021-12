II Divisão: Ribeira Peixe não desarma da liderança

A turma de Ribeira Peixe, do extremo sul da ilha, continua firme na liderança do campeonato da II Divisão, após a conclusão da 4ª jornada, empatando neste final de semana, no reduto do segundo classificado, Cruz Vermelha, a zero.

Quem voltou a marca passos, são as equipas de Cantagalo, UDESCAI e Santana, que perderam ambas nas deslocações ao reduto de Neves (1-0) e de Folha Fede (2-0), respectivamente.

Resultados da 4ª jornada

Cruz Vermelha 0 – 0 Ribeira Peixe

Folha Fede 2 – 0 Santana FC

FC Neves 1 – 0 UDESCAI

Amadora 3 – 4 Inter Bombom

Benfica Porto Alegre 3 – 3 Oque-del-Rei

Classificação

1º – Ribeira Peixe, 4 jogos/10 pontos

2º – Cruz Vermelha, 4/8

3º – Folha Fede, 4/7

4º – FC Neves, 4/7

5º – Oque-del-Rei, 4/6

6º – Inter FC Bombom, 4/6

7º – UDESCAI,4/4

8º – Santana FC, 4/3

9º – Amadora, 4/3

10º – Benfica Porto Alegre, 4/1

Martins dos Santos