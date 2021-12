6 de Setembro não aproveita escorregadela do Aliança Nacional

Ao ceder um empate sem golos na deslocação ao terreno doVitória do Riboque, o Seis de Setembro não aproveitou escorregadela dada pelo Aliança Nacional, no dia anterior, e mantém os dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que agora é o Monte Café, que goleou Caixão Grande, por 3-0.

Vai ao rubro a luta pela liderança na principal liga santomense, com o líder Seis de Setembro a empatar sem golos na deslocação ao terreno do Riboque; Aliança Nacional, o até então segundo classificado, a perder na viagem à Guadalupe (1-0); e Monte Café a bater dentro de portas, sem grandes dificuldades, o Caixão Grande (3-0).

Nos outros jogos, Trindade empatou a uma bola com Praia Cruz; e Sporting de São Tomé venceu Palmar, por 2-1.

A jornada termina na próxima terça-feira, com jogo entre UDRA vs Correia, que será disputado no Estádio Nacional 12 de Julho.

Feito as contas, na frente da classificação, Seis de Setembro comanda com 23 pontos, seguido de Monte Café,21, e Aliança Nacional, 19.

Por sua vez, no fundo da tabela, destacam Palmar com 6 pontos, Correia, 8, e Sporting, 9.

Martins dos Santos