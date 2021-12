Sorteio da Taça de STP dá Vitória do Riboque – Sporting de ST

O Vitória do Riboque – Sporting de São Tomé é o jogo de grande cartaz da segunda eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe, cujo sorteio realizou-se no decorrer na semana na sede da Federação Santomense de Futebol, em Ponta Mina. Um verdadeiro duelo, entre emblemas do principal escalão, será jogado no Estádio Nacional 12 de Julho, nos primeiros dias do novo ano (8 de Janeiro).

O Aliança Nacional, que na eliminatória anterior tinha eliminado o Caixão Grande, vai defrontar uma das grandes sensações da prova, Cruz Vermelha.

Outros dos grandes destaques do sorteio vão para os confrontos entre Guadalupe vs UDASM;Folha Fede vs Correia; Agrosport vs Ototo; e JUBA Diogo Simão vs Trindade.

Tudo para decidir no dia 8 de Janeiro, segundo o organismo reitor de futebol no arquipélago.

Eis o sorteio da 2ª eliminatória:

Boavista vs Diogo Vaz

Agrosport vs Ototo

Cruz Vermelha vs Aliança Nacional

Folha Fede vs Correia

Varzim vs Neves

JUBA Diogo Simão vs Trindade

Guadalupe vs UDASM

Vitória do Riboque vs Sporting de São Tomé

Martins dos Santos