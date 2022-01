16 avos da taça com duelo entre primodivisionários

Vitória do Riboque e Sporting de São Tomé proporcionam este final de semana o jogo de maior cartaz da 2ª eliminatória (16 avos) da Taça de São Tomé e Príncipe, que terá um especial Cruz Vermelha vs Aliança Nacional e Guadalupe vs UDASM.

Depois da pausa para as festividades do final ano, o futebol regressa este final de semana no arquipélago, a mais alto nível, com os embates dos 16 avos-de-final da Taça de São Tomé e Príncipe, com Vitoria do Riboque e Sporting de São Tomé, emblemas do principal escalão, a protagonizarem o desafio de maior atração da prova.

Também terá uma carga emotiva, a deslocação de Aliança Nacional (I divisão) ao terreno da Cruz Vermelha (II divisão) e a recepção do Desportivo de Guadalupe (I divisão) ao conjunto de UDASM (II divisão).

Ainda para esta fase da competição, Agrosport de Monte Café receberá Desportivo de Ototo; JUBA Diogo Simão medirá forças contra Trindade; Dinâmicos de Folha Fede defrontará Correia; Varzim receberá no terreno neutro a formação de Neves; e por fim Boavista baterá de frente com Diogo Vaz.

Recorde-se que os desafios estão marcados para 8 e 9 do mês em curso, com particularidade, de todos começarem às 14h30.

