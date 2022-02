Futebol regressa na primeira semana de Março

As emoções dos campeonatos nacionais de futebol regressam dentro de 15 dias, anunciou o presidente da Federação Santomense de Futebol, FSF, Domingos Monteiro, depois dos encontros com os associados e também com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e o ministro da Juventude e do Desporto, Vinício Pina.

Dois meses depois da interrupção das provas nacionais, justificada pelas medidas restritivas impostas pelo governo, no combate à Covid-19, a emoção do desporto rei regressa na primeira semana de Março, mês em que a selecção nacional terá o duplo confronto com as Ilhas Maurícias, avançou Domingos Monteiro.

Segundo o líder federativo, já existe permissão por parte do executivo para o retorno dos campeonatos, noticia que foi acolhida com muita satisfação no seio dos amantes da modalidade, e dos jogadores, que muitos em declarações à TélaNón frisaram que estão ansiosos por este regresso.

Martins dos Santos