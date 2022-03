Monte Café vence os militares e isola-se na liderança  

Em partida da 11.ª jornada da Principal Liga Santomense, o Agrosport de Monte Café obteve uma importante e moralizadora vitória na deslocação ao Quartel, por 2-1, ante os militares de Seis de Setembro. Depois de dois meses de suspensão face as medidas restritivas contra a Covid-19, a bola voltou a rolar este final de semana para a 11ª jornada do principal escalão do futebol no arquipélago.

O então líder a entrada para esta jornada, Seis de Setembro, foi impotente perante o seu público, diante do Monte Café, perdendo por 2-1.

No mesmo dia, a UDRA de Angolares, aproveitou para igualar os militares na tabela classificativa, ao vencer de forma sofrida o Palmar, por 0-1.

Ainda nesta jornada, Trindade foi ao reduto de Aliança Nacional vencer, por 2-1; Riboque arrancou a ferro o triunfo por 2-1 no campo de Correia; Caixão Grande regressou à vitória na recepção ao Desportivo de Guadalupe, 3-0; e Praia Cruz venceu o Sporting de São Tomé, por 1-0.

Com estes resultados, Monte Café chega aos 24 pontos e sobe ao 1º lugar do campeonato, ultrapassando o Seis de Setembro, que caiu para o 3º posto, em igualdade pontual com a UDRA de Angolares, 23 pontos.

Na situação perigosa na classificação continuam Correia, com oito pontos e Palmar com seis.

RESULTADOS DA 11ª JORNADA

6 Setembro vs Agrosport Monte Café, 1-2

Palmar vs UDRA, 0-1

Praia Cruz vs Sporting São Tomé, 1-0

Aliança vs Trindade, 1-2

Caixão Grande vs Guadalupe, 3-0

Correia vs Riboque, 1-2

Martins dos Santos