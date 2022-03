Divisão de Honra: JUBA reforça liderança com chapa “4”

Está imparável a formação da JUBA de Diogo Simão, que este final de semana, em jogo da sétima jornada, recebeu e venceu por 4-0 o conjunto de Boavista.

Diogo Simão vive estado de graça com as recentes exibições da equipa local, JUBA, que depois de muito tempo, parece ter encontrado o terreno fértil para pôr em prática o seu bom futebol.

Depois da goleada por 5-2 na jornada anterior ao Micolo, este final de semana, voltou a encher o saco, desta feita, ante o Boavista, por 4-0, numa tarde perfeita para os jogadores da JUBA, que viram no sofá, os seus persuasores, Santa Margarida vs Andorinha, dividindo pontos, no empate a duas bolas.

Com este resultado a turma de JUBA reforçou a liderança agora com 13 pontos.

Nos outros jogos, KeMorabeza venceu Micolo, por 2-1; Varzim goleou Conde, por 3-0; e Diogo Vaz – Ototofoi adiado para uma data oportuna, devido à forte chuvada que se fez sentir no norte do país.

Resultados da 7ª jornada

Varzimvs Conde (3-0)

JUBA vs Boavista (4-0)

Santa Margarida vs Andorinha (2-2)

KeMorabezavsMicolo (2-1)

Diogo Vaz vs Ototo (adiado)

Martins dos Santos