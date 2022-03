II Divisão: Neves ascende à liderança com UDESCAI na espreita 

Vai ao rubro o campeonato da II Divisão em São Tome e Príncipe, com alternância na liderança, concluídos os jogos da sétima jornada, realizados este final de semana.

O Desportivo de Neves, o principal candidato à subida, ascendeu ao topo da prova, a vencer de forma sofrida no sábado a Cruz Vermelha, por 1-0, num dos jogos de cartaz da jornada, onde os até então lideres marcaram passos fora de portas, Folha Fede ante Oque-del-rei (1-1) e Ribeira Peixe frente a UDESCAI (1-0).

Ainda na luta pelo pódio, o Inter de Bombom recebeu e venceu o “desorientado” Santana, por 3-2, ascendendo de igual modo ao terceiro lugar com 13 pontos em igualdade pontual com a UDESCAI.

Já no embate dos aflitos, Porto Alegre perdeu em casa com o Amadora, por 1-2.

Com a conjugação dos resultados, Neves lidera com 14 pontos, seguido de UDESCAI e Bombom, ambos com 13 pontos.

No fundo da tabela continuam a destacar as equipas de Santana e Porto Alegre, que perderem nesta jornada.

Resultados da 7ª jornada:

Inter de Bombom vs Santana (3-2)

UDESCAI vs Ribeira Peixe (1-0)

Neves vs Crus Vermelha (1-0)

Oque-del-rei vs Folha Fede (1-1)

Porto Alegre vs Amadora (1-2)

Martins dos Santos