Grande surpresa na Taça de São Tomé e Príncipe

Surpresa nos quartos de final da Taça de São Tomé e Príncipe. O Desportivo de Diogo Vaz, da divisão de honra, recebeu e surpreendeu este final de semana o Aliança Nacional, da primeira divisão, a eliminar o conjunto de Pantufo.

O Diogo Vaz venceu a eliminatória com o golo deVander aos oito (8) minutos da etapa inicial, na cobrança de uma grande penalidade, para a surpresa dos amantes do futebol no arquipélago.

Ainda para esta ronda da prova, o Vitória do Riboque eliminou o Desportivo de Guadalupe,por 3-2, após o empate (0-0) durante o tempo regulamentar; Trindade venceu de forma sofrida o derby de Mé-Zóchi (2-1) e deixou pelo caminho o Folha Fede; e Agrosport de Monte Café, sem piedade, tirou da prova o Varzim de Ribeira Afonso (4-0), que saiu de cabeça erguida, depois de uma excelente campanha até esta ronda.

Seguem para a semifinal, Agrosport de Monte Café, Trindade FC, Desportivo Diogo Vaz eVitória FC Riboque (São Tomé); e Porto Real (Príncipe).

Resultados da Taça de São Tomé e Príncipe

Varzim de Ribeira Afonso 0 – 4 Agrosport de Monte Café

Vitória de Riboque 0 – 0 (3-2) Desportivo de Guadalupe

Folha Fede 1 – 2 Trindade FC

Diogo Vaz 1 – 0 Aliança Nacional

Martins dos Santos