II Divisão: “Chuva” de golos reacende Santana e Neves não vacila

Cumpriu-se este final de semana, a 11ª jornada do escalão secundário, com “chuva” de golos na vitória de Santana frente ao conjunto de Porto Alegre (5-4). A ronda ficou de igual modo marcada pelas vitorias dos da frente, Neves em casa diante de Ribeira Peixe (2-1) e Bombom no terreno de Ôque-del-rei (0-1).

Resultados da 11ª jornada

Oque-del-rei 0 – 1 Bombom

Neves 2 – 1 Ribeira Peixe

Benfica P. Alegre 4 – 5 Santana

Cruz Vermelha 1 – 1 UDESCAI

Amadora 1 – 2 Folha Fede

CLASSIFICAÇÃO

1º – Neves 11ª jogos/21 pontos

2º – Bombom 11/2

3º – Oque-del-rei 11/17

4º – Cruz Vermelha 11/16

5º – UDESCAI 11/15

6º – Folha-fede 11/15)

7º – Ribeira Peixe 11/11

8º – Amadora 11/9

9º – Santana 11/8

10º –Porto Alegre 11/5

Martins dos Santos