Federação mantém em aberto eventual nomeação de Valdir como selecionador nacional

O técnico do Sport Operários e Benfica, Valdir, foi distinguido como Treinador do Ano em São Tomé e Príncipe, após uma temporada memorável. Sob sua liderança, a equipa conquistou todos os troféus disponíveis: Supertaça, Campeonato Nacional e Taça de São Tomé e Príncipe, reafirmando a sua hegemonia no futebol nacional.

O desempenho notável reacendeu o debate público sobre a possibilidade de Valdir assumir o comando da Seleção Nacional. O treinador, contudo, manteve uma postura ponderada, evitando qualquer euforia.

“Neste contexto, quero apenas reafirmar que sou treinador dos Operários. A minha maior felicidade é contribuir para este grande clube e, acima de tudo, dignificar a Região Autónoma do Príncipe e o futebol como desporto rei”, declarou Valdir.

Questionado sobre o tema, o Presidente da Federação Santomense de Futebol, Domingos Monteiro, preferiu não se comprometer, deixando em aberto futuras decisões.

“Mister Valdir está a fazer um excelente trabalho no nosso futebol. É o atual selecionador dos sub-17 e esteve recentemente com a equipa em Portugal, onde demonstrou grande competência. Vamos continuar a trabalhar e vamos ver”, afirmou o dirigente federativo.

Ao longo das últimas seis épocas, o Sport Operários e Benfica, sob o comando de Valdir, acumulou um palmarés impressionante: cinco campeonatos nacionais, quatro taças e duas supertaças, consolidando-se como a equipa mais dominante do futebol santomense.

José Bouças