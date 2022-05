Gorete Semedo “brilha” no meeting Vítor Tavares

A jovem atleta santomense, ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, Gorete Semedo, venceu este final de semana o conceituado meeting Vítor Tavares, em Faro-Portugal.

Corre de perfeição a campanha da velocista santomense, Gorete Semedo, nas terras lusas, colecionando títulos e marcas, de águia ao peito.

Este final de semana Gorete brilhou no meeting Vítor Taveres, em Faro-Portugal, na prova de 100 metros, a vencer com a marca de 11,48, para alegria da sua equipa técnica.

A vitória da mesma teve eco em várias partes do mundo, com diversas individualidades do desporto a felicita-la, entre elas, a presidente da Federação Santomense de Atletismo, Eurídice Semedo.

Martins dos Santos