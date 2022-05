“Covid-19” tira STP do CAN-2023

A selecção “AA” de São Tomé e Príncipe está fora da fase de grupos de qualificação para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN) -2023/Costa do Marfim, anunciou em comunicado, a Confederação Africana de Futebol (CAF).

“O Conselho Disciplinar da CAF acusou a Federação Santomense de Futebol de violar os protocolos médicos da CAF e os Regulamentos da CAF depois que seu jogador não se submeteu ao teste PCR obrigatório de 48 horas pré-jogo nem pôde fornecer aos árbitros um teste PCR que foi feito dentro da janela correta de 72 horas para a partida das eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2023 contra as Ilhas Maurícias.

O Conselho de Disciplina da CAF considerou a Federação Santomense de Futebol culpada por colocar em campo um jogador inelegível para o referido jogo e impôs a perda do jogo disputado contra as Maurícias.

Além disso, o Conselho de Disciplina também impôs uma multa de 10 mil dólares à Federação Santomense de Futebol”.

(Eliminatórias da TotalEnergies AFCON 2023: São Tomé e Principe Football Federation | CAFOnline.com)

Com esta decisão, cai por terra o sonho da selecção santomense participar pela terceira vez na fase de grupos de qualificação para a fase final do maior evento do futebol continental, onde estava à condição, no grupo A, com Nigéria, Serra Leoa e Guiné-Bissau, avançando para o seu lugar as Ilhas Maurícias, com o agregado de 6-3, uma vez que foi atribuído ao conjunto santomense uma derrota, por 3-0, no jogo da primeira mão.

Entretanto, a Federação Santomense de Futebol (FSF), através do seu vice-presidente, Adalberto Catambi, em conferência de imprensa, realizada esta segunda-feira, garantiu que já estão em marcha as diligências necessárias junto à CAF para obter as informações devidas e da fonte credível, alegando que se houve irregularidade, essa responsabilidade deve ser atribuída à CAF, e não à São Tomé e Príncipe, justificando que “ a CAF é quem organiza os seus eventos desportivos e nos jogos detém sempre o comissário do jogo que é autoridade máxima e com poderes de validar ou não a entrada em campo de um determinado jogador”.

Selecção Nacional de Futebol

Por não concordar com a decisão, a FSF vai avançar com um recurso junto à FIFA e CAF, lê-se na página oficial do organismo santomense na rede social facebook “a Federação Santomense de Futebol, informa ter recebido a decisão proferida pela CAF no processo do protesto apresentado pelas Ilhas Maurícias. Por não concordar com a decisão proferida, irá requerer de imediato os fundamentos da mesma com vista a interpor o recurso junto da FIFA e CAF”.

Aguardamos por novos episódios! Do momento São Tomé e Príncipe está fora do CAN-2023.

