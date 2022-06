II Divisão: Neves sagra-se campeão, Bombom e UDESCAI adiam subida

Cumpriu-se este final de semana com fortes emoções, a penúltima jornada do nacional da segunda divisão, com o Desportivo de Neves a sagrar-se campeão, após o triunfo sofrido ante Folha Fede (3-2).

Inter de Bombom e UDESCAI, com triunfo nesta ronda, Ribeira Peixe (2-0) e Amadora (0-2), respectivamente, adiaram tudo, quanto à subida, para a última jornada, onde irão medir forças no campo de Água-Izé, para decidir quem acompanha Neves no regresso ao principal escalão.

Já na luta pela despromoção, Porto Alegre caiu para a Divisão de Honra, perdendo em casa diante da Cruz Vermelha (1-2), acompanhando desta forma o seu vizinho (Ribeira Peixe), desfalcando o distrito de Caué nesta divisão, na próxima temporada.

Resultados:

Porto Alegre 1 – 2 Cruz Vermelha

Amadora 0 – 2 UDESCAI

Ôque-del-rei 1 – 1 Santana

Inter de Bombom 2 – 0 Ribeira Peixe

Neves 3 – 2 Folha Fede

Classificação

1º – Neves (33 pts)

2º – UDESCAI (30 pts)

3º – Inter de Bombom (30 pts)

4º – Cruz Vermelha (28 pts)

5º – Folha Fede (27 pts)

6º – Amadora (24 pts)

7º – Ôque-del-rei (20 pts)

8º – Santana (19 pts)

9º – Benfica Porto Alegre (13 pts)

10º – Ribeira Peixe (11 pts)

Martins dos Santos