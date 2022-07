Correia diz adeus à I Divisão

A União Desportiva de Correia é a primeira equipa a baixar de divisão, a uma jornada do fim do principal campeonato de futebol no arquipélago, perdendo este fim de semana, ante UDRA de Angolares, por 0-3.

UDRA de Angolares pois fim a qualquer pretensão da Correia de sonhar com a manutenção na I Divisão, a vencer de forma clara o adversário, que jogava em casa, por 0-3, com os golos a surgirem na etapa complementar, depois do nulo ao intervalo.

A resistência durou até ao minuto 51, quando numa brincadeira da defesa, na pequena área, os Angolares aproveitaram para inaugurar o marcador, por Cupertino, ampliado aos 54, por Divam, e selado por Bruno aos 61.

Já o Palmar e Guadalupe, com 21 pontos, adiaram para a última jornada a decisão sobre a permanência, após o triunfo ante o Sporting de São Tomé, por 1-0; e o empata a zero frente à Aliança Nacional, respectivamente.

Resultado da 21ª jornada

6 de Setembro 2 – 1 V. Riboque

Caixão Grande 4 – 2 Agrosport de Monte Café

Sporting CPC vs Trindade FC, não realizado

D. Palmar 1 – 0 Sporting de São Tomé

Aliança Nacional 0 – 0 D. Guadalupe

U. D. Correia 0 – 3 UDRA de Angolares

Classificação

CLASSIFICAÇÃO:

1º – 6 de Setembro (50 pts)

2º – Agrosport (40 pts)

3º – UDRA (38 pts)

4º – Trindade FC (35 pts)

5º – Vitória Riboque (29 pts)

6º – Caixão Grande (29 pts)

7º – Sporting Praia Cruz (25 pts)

8º – Aliança Nacional (25 pts)

9º – Sporting de São Tomé (24 pts)

10º – Palmar (21 pts)

11º – Guadalupe (21 pts)

12º – Correia (17 pts)

Martins dos Santos