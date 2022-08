Atleta do Benfica regressa às origens com homenagem do MJDE

O Ministro da Juventude Desporto e Empreendedorismo (MJDE), Vinício Pina, homenageou a atleta Gorete Semedo que encontra-se no país.

A jovem são-tomense de 26 anos tem sido um dos principais nomes nacional da modalidade na categoria de 60m, 100m, 200m e 400m, com destaque na Europa.

Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica a mesma vem colecionando títulos e marcas, que a faz nesta altura, a grande promessa são-tomense no atletismo.

Durante a audiência, o titular da pasta da Juventude, Desporto e Empreendedorismo atribuiu um certificado à mesma, pelo reconhecimento da valiosa contribuição na projeção do desporto nacional e na promoção de São Tomé e Príncipe em Portugal.

O Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e a Federação Santomense de Atletismo têm trabalhado de forma articulada e colaborativa no sentido de garantir o apoio à Gorete Semedo desde 2019.

De salientar que o ato decorreu no início da semana no gabinete do MJDE, na capital são-tomense.

Martins dos Santos