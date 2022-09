Gorete clama pelo apoio do país rumo à “Paris”  

A atleta do Sport Lisboa e Benfica, Gorete Semedo, de 26 anos, mostrou-se bastante confiante na qualificação aos Jogos Olímpicos Paris-2024, depois de ter falhado a presença nos Jogos do Tóquio.

Jogos Olímpicos Paris-2024 é neste momento o grande objetivo da velocista, que começou a dar os primeiros passos no atletismo, em 2012, no Centro de Treino do Estádio Nacional 12 de Julho.

Em entrevista ao Telá Nón, a atleta clamou pelo apoio do país, com vista a conseguir os mínimos para marcar a presença no maior palco desportivo do mundo.

«Estou bastante confiante, o meu treinador também está muito confiante, então vamos trabalhar juntos. Espero que São Tomé e Príncipe me apoie com aquilo que for possível, porque eu preciso de apoio para conseguir fazer os mínimos e está presente nos Jogos Olímpicos».

«Da minha parte estou a fazer tudo que eu posso fazer. Estou a trabalhar muito para conseguir, mas eu preciso do apoio do meu país, espero que me apoiem, e acredito que juntos vamos conseguir», estendeu a atleta.

Gorete Semedo, que atualmente está ligada ao Benfica, depois de representar o Clube de Fátima, foi a atleta mais rápida nas provas de 200 e 400 metros dos campeonatos de Portugal da última temporada.

Martins dos Santos