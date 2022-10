Atletismo reúne-se em Assembleia Extraordinária

Realiza-se no próximo sábado, dia 22, na sede da Federação Santomense de Atletismo, FSA, sita no Estádio Nacional 12 de Julho, na capital são-tomense, uma Assembleia Extraordinária, convocada por Carlos Mesquita, Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

O encontro extraordinário servirá para a apresentação do novo estatuto do organismo, um dos grandes objetivos definidos por esta nova direção. Em cima da mesa, de igual modo, estará a apresentação e aprovação do novo logotipo.

Os trabalhos terão início às 09h30.

Martins dos Santos