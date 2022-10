“Estádio” supera concorrência no Meeting Man Tóni

A competição decorreu no Estádio Nacional 12 de Julho, na capital são-tomense, e contou a participação de 64 atletas, agrupados em oito centros de treino (Estádio Nacional, Ribeira Afonso, Diogo Simão, Uba-Budo, Região Autónoma do Príncipe, Monte Café, Folha Fede e Neves).

O Estádio Nacional 12 de Julho recebeu no pretérito sábado, 29, a terceira edição do Meeting Man Tóni. O Centro de treino do referido Estádio, representado por vários atletas, foi o grande vencedor da prova, ao alcançar vários primeiros e segundos lugares.

No feminino ou no masculino, os triunfos do mencionado centro apareceram em diversas especialidades. No salto em comprimento, Esmael Freitas; lançamento de peso, Jessica Vila Nova; nos 100 metros M/F, João Vila Seca e Jacilene de Ceita, respectivamente; nos 800 metros F, Dainira Varela; 400 metros M, Esmael Freitas; e 3.000 metros F, Admisia Trovoada. O Estádio Nacional falhou o pódio apenas na prova de 5.000 M.

O Meeting foi organizado pela Federação Santomense do Atletismo (FSA) em parceria com o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe (COSTP).

Resultados:

PROVA: 100 M

1º João Vila Seca

2º Eduley da Gloria

3º Alex dos Anjos

PROVA: 100 F

1º Jacilene de Ceita

2º Larissa

3º Jessica Vila Nova

PROVA: 400 M

1º Esmael Freitas

2º Gilberto Leite

3º Alex dos Anjos

PROVA: 800 F

1º Dainira Varela

2º Silvania

3º Milay

PROVA DE 3000 F

1º Admisia Trovoada

2º Laly

3º Remisia Fernandes

PROVA: 5000 M

1º Ismael Martins

2º Duliê Fontes

3º Daniel Zola

PROVA: SALTO EM COMPRIMENTO

1º Esmael Freitas

2º Eduley da Gloria

3º Oldy Bonfim

PROVA: LANÇAMENTO DE PESO

1º Jessica Vila Nova

2º Diana Aguiar

3º Dalila Eduardo

Martins dos Santos