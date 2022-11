“Figo” entra no circuito do Atletismo

A Federação Santomense do Atletismo (FSA) em parceria com a Fundação Filhos de São Tomé e Príncipe (FF-STP) e a UNICEF realizou este domingo em Ponta Figo, no distrito de Lembá, várias provas do atletismo com as crianças e jovens da comunidade.

As provas que estão a despertar o interesse das comunidades por onde tem passado, Uba Budo e Monte Café, e agora Ponta Figo, surge no seguimento de várias provas a serem realizadas pelas organizações frisadas, em diferentes comunidades do país.

Para além do principal objetivo, que é de incentivar os jovens à prática do atletismo, a prova visa de igual modo, descentralizar as atividades da federação, numa altura, em que a organização tem em marcha o plano para a massificação da modalidade em diversas comunidades rurais do país.

Para esta edição, a semelhança das anteriores, realizou-se provas de 60, 1.500 e 3.000 m, em ambos os sexos, com a participação de 60 crianças e jovens, com idade compreendida entre os 11 e os 18 anos.

Martins dos Santos