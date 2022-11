De recordista nacional (…) à Ministra da Juventude e Desporto

Pela primeira vez em 47 anos da independência nacional uma mulher desportista assume o cargo máximo do desporto em São Tomé e Príncipe “Ministério da Juventude e Desporto”. A escolha para ocupar a cadeira do ministério recaiu na recordista nacional, nas especialidades de 800 e 1500 metros, e ex-presidente da Federação Santomense do Atletismo, Eurídice Semedo Medeiros.

Aos 39 anos, Eurídice enfrenta o maior desafio da sua vida, o de dinamizar a prática desportiva no arquipélago e despertar o sentido nacionalista na juventude santomense, que a cada ano vem perdendo este espírito em relação à sua pátria.

Mas quem é Eurídice Semedo Medeiros, que se torna na terceira mulher a ocupar a pasta da Juventude e Desporto, depois da Maria do Cristo e Célia Posser, mas com uma grande particularidade, por ser, entre as três, a única que teve uma prática desportiva ativa e ao mais alto nível.

Eurídice Borges Semedo Medeiros, natural de Vila Moura, Trindade, desde pequena foi muito ativa e dinâmica, dando pronuncio de que estávamos perante um talento nato, vindo a evidenciar mais tarde, com marcas que até a presente data ainda não foram superadas, ao nível nacional.

Na escola sempre gostou da disciplina da educação física e participava ativamente em todas as atividades, daí o convite de um professor, treinador de atletismo, para começar a praticar o atletismo. Começou a treinar no campo de futebol de Folha Fede, descalça, pois, na altura, não possuía uma sapatilha para correr.

Após a sua primeira prova de atletismo no Estádio Nacional 12 de julho, foi convidada para treinar na cidade capital, tendo em conta os brilhantes resultados. Desde lá “Eurídice Sem Medo”, como era carinhosamente apelidada, não parou por aí. Vencia todas ou quase todas as provas em que participava. O primeiro prémio monetário que ganhou após uma competição de atletismo foi destinado para a compra de um bom par de sapatilhas, que a acompanhou nas provas seguintes.

Em 1997 teve a sua primeira participação internacional nos Jogos da Lusofonia, realizados em Maputo 1997. Em 1999 foi campeã centro-africana nos 800 metros e vice-campeã nos 1500 metros. Ainda em 1999, diante dos excelentes resultados obtidos, ganhou uma bolsa olímpica para treinar-se no Centro de Alto Rendimento em Barcelona, Espanha, com vista a preparar-se e qualificar-se para os Jogos Olímpicos de Sidney 2000.

Após os treinamentos em Espanha conseguiu melhorar a sua marca pessoal, tendo batido o record nacional de São Tomé e Príncipe nas especialidades de 800 metros, com a marca de 2.09.38 em Argel – Argélia, 13/07/2000, e 1500 metros, com a marca de 4.30.87 em Barcelona-Espanha, 25/07/2000, marcas estas que até a presente data não foram superadas por nenhuma outra atleta santomense. No entanto, dado o alto nível de competitividade daqueles tempos, não conseguiu a marca de qualificação para os jogos olímpicos de Sidney, mas o seu brilhante resultado fez com que fosse considerada a melhor Jovem atleta do ano, dezembro de 1999, III Gala Nacional do Desporto do Comité Olímpico de STP e a melhor atleta do ano, dezembro de 2001, IV Gala Nacional do Desporto do Comité Olímpico de STP.

Apesar da prática de atletismo, Eurídice nunca deixou os estudos, situação que requeria da mesma maior esforço e dedicação, no sentido de conciliar as duas coisas.

Em 2010 foi eleita vice-presidente da Federação Santomense de Atletismo, funções através da qual começou a dar seu contributo, nas estruturas diretivas, para a melhoria das condições da prática da modalidade em STP. Eurídice Semedo Medeiros sempre foi dinâmica e nunca parou, um dos seus sonhos é o de deixar um legado aos jovens de São Tomé e Príncipe, quis mostrar que mesmo com pouco quando trabalhamos com afinco atingiremos os nossos objetivos.

Em 2019, foi eleita membro da comissão executiva do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe e em novembro de 2020 foi eleita, por unanimidade, presidente da Federação Santomense de Atletismo, cargo que ocupava até a sua nomeação como Ministra da Juventude e Desporto. Neste momento, é a única mulher santomense que ocupa um cargo de direção a nível do desporto.

Eurídice Borges Semedo Medeiros, nasceu em janeiro de 1983, é casada e mãe de três filhos, licenciada em Direito, pela Universidade de Matanzas Camilo Cienfuegos, Cuba, pós-graduada em Gestão Portuária, pela Escola Náutica de Lisboa, Portugal.

Martins dos Santos