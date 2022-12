FEXA-STP realiza Taça de Xadrez

A Federação de Xadrez de STP FEXA-STP comunica a todos xadrezistas que vai organizar neste dezembro a Taça de Xadrez de acordo com o plano de atividades.

A primeira eliminatória da prova rainha da modalidade terá lugar na Academia Cluxa-ST no dia 10 de dezembro às 14h30, e poderão participar todos os xadrezistas exceto àqueles que participaram no campeonato nacional absoluto 2022 e os que participaram no torneio de honra.

Pois estes já estão apurados para segunda eliminatória a ter lugar no Anfiteatro da Quinta de Santo António, no dia 17 de dezembro às 14h30.

A inscrição já se encontra aberta mediante o pagamento de 20,00 e 50,00 STN, respectivamente, sub18 anos e mais de 18 anos.

O campeão nacional da taça terá como prémio, uma participação numa prova internacional no ano 2023, para além de uma taça, medalha e um valor monetário.

Martins dos Santos/FEXA-STP