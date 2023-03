“Rivais” acertam contas na final do play-off 

Os grandes rivais da fase regular do Campeonato Nacional Sénior de Basquetebol, Bombom e Cstrading, vão disputar o título, à melhor de três. O primeiro jogo terá lugar no próximo sábado, às 15h00, no Parque do ex-Snécia, na capital são-tomense.

Bombom e Cstrading vão iniciar no domingo a discussão do título nacional de basquetebol, num play-off à melhor de três jogos, após vencerem Neves (83- 40) e Trindade (56-34), respetivamente.

Os próximos duelos estão a ser aguardados com muita expetativa no seio dos amantes da modalidade, fase à rivalidade travada pelos emblemas na fase regular, onde o conjunto de Bombom levou a melhor, e terminou a prova com 14 pontos, mais dois que o adversário, que vê nesta final, a chance de tirar desforra do jogo da fase a pontuar.

Martins dos Santos