Operários “cilindra” Trindade na Supertaça António Aguiar

O Operários da Região Autónoma do Príncipe começa a nova época como terminou, ao conquistar a Supertaça António Aguiar, com o triunfo “categórico” sobre a Trindade, por 4-0.

Após a conquista do Campeonato Nacional, o Operários começa com o pé direito a nova desportiva, onde a revalidação do título nacional e a conquista da taça de São Tomé e Príncipe e da Supertaça figuram como os grandes objetivos, para defendeu Vlademir Viegas.

No “velhinho” 12 de Julho, palco das emoções da edição 2023 da Supertaça, o conjunto do Príncipe não teve grandes dificuldades em vencer a Trindade [vencedor da Taça de São Tomé e Príncipe], este domingo, por 4-0.

A história do jogo começou a ser escrita, decorridos 55 segundos, num autogolo de Mulato [defesa direito].

Após o susto inicial, a turma da Trindade tentou reagir, mas não passou de tentativa, porque quem voltou a mexer no marcador foi o Operários, aos 42 m’, por intermédio de Dolar, num golo de belo efeito.

Tudo corria de perfeição para o Operários, e tudo saia mal para a turma da Trindade, que mesmo assim, deu-se ao luxo de desperdiçar a grande chance de entrar na discussão do jogo, aos 70m’, com a bola a ser travada em cima da linha de golo.

Não fazendo a Trindade, fez o adversário, que aos 78 m’, num golpe de cabeça, ampliou o marcador para 3-0, por intermédio de Mauro. E já ao cair do pano, Lusaltino, também de cabeça, sentenciou o desafio, ao fazer 4-0, resultado pesado, numa partida onde tudo correu mal aos “mezochianos”, defendeu o técnico Denylson Cunha.

“Quero antes de tudo felicitar o Operários pela vitória. Realmente estivemos mal, não sei o que aconteceu, mas temos que levantar a cabeça e trabalhar para o que vem”. Não tirando o mérito ao adversário, Denylson atirou-se na direção da comissão de arbitragem, apelando para que no futuro, sobre tudo nos jogos que opõem equipas das duas ilhas, possam ser os melhores a apitar.

Por sua vez, o técnico do Operários, Vlademir Viegas, também deixou os rasgados elogios ao adversário, que tem tudo para fazer uma boa época.

“Tudo correu bem para nós, mas isso não é obra do acaso, é fruto de muito trabalho e disciplina. Os nossos jogadores foram heróis, estamos orgulhosos deles. Também queremos felicitar o nosso adversário”.

O troféu de campeão foi entregue pela Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, que gostou do que assistiu.

“Foi uma boa partida de futebol, ganhou o Operários que foi superior ao adversário, mas tambem não podemos esquecer de felicitar a equipa da Trindade pela luta que deu, e isso valorizou ainda mais o espetáculo. Também temos que enaltecer a forma como os apoiantes de cada equipa vibraram nas bancadas”.

Presente no Estádio, o Presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, não escondeu a sua satisfação com mais uma vitória para o futebol regional, e na sua página oficial no facebook felicitou a equipa pela proeza.

“Parabéns ao Clube os Operários do Príncipe por vencerem a Supertaça António Aguiar edição 2023/24 com a vitória de 4-0 sobre o Clube da Trindade. Parabéns aos Atletas, Equipa Técnica, Direção, Adeptos, Treinador Vlademir Viegas e Presidente João Leonardo”.

Na próxima semana, a bola volta a rolar para os jogos da primeira jornada das principais ligas nacionais.

Martins dos Santos