Militares “sofrem” na defesa doméstica

O campeão de São Tomé e vice-campeão nacional, Seis de Setembro, começou a defesa do título doméstico com o triunfo sofrido ante o Sporting de Praia Cruz, por 2-1. O jogo teve lugar no sábado, na Arena de Mouro.

Os militares de Seis de Setembro, entraram a vencer, embora de forma sofrida, na defesa do título interno, diante do histórico, Sporting de Praia Cruz, por 2-1, num jogo de emoções fortes, com o placard aberto até o apito final.

Nos outros jogos da jornada inaugural, os galácticos do Inter de Bombom, no derbi de Mé-Zóchi, venceram Caixão Grande, por 1-0; Vitória do Riboque, sem grandes dificuldades, venceu Palmar, por 3-0; UDRA de Angolares apadrinhou o regresso do Desportivo de Neves, com o triunfo por 3-0; Agrosport de Monte Café goleou o Sporting de São Tomé, por 6-1, no resultado mais robusto da jornada; e por fim, Trindade e Aliança Nacional empataram (2-2), no regresso dos jogos ao campo da Trindade, duas décadas depois.

Resultados da 1ª jornada

Agrosport Monte Café vs Sporting de São Tomé (6 -1)

UDRA de Angolares vs Desportivo de Neves (3 – 0)

Caixão Grande vs Inter de Bombom (0-1)

Seis de Setembro vs Sporting Clube de Praia Cruz (2-1)

Trindade vs Aliança Nacional (2-2)

Vitória de Riboque vs Desportivo de Palmar (3-0)

Martins dos Santos