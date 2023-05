Estratégia militar sobrepõe-se aos “milhões” do Bombom

Os militares do 6 de Setembro arrancaram a ferros, este fim de semana, o triunfo por 1-0, ante os “milionários” do Inter de Bombom, no campo Eduardo Mondlane.

Com este triunfo, os militares repartem a liderança com a Agrosport de Monte Café e UDRA de Angolares, com seis pontos. Por sua vez, o Caixão Grande, Neves, Sporting de São Tomé e Palmar continuam sem pontuar.

A jornada ficou marcada também pelo triunfo do Aliança Nacional, no clássico com o Caixão Grande (2-1), e o adiamento do maior derbi de São Tomé e Príncipe, entre Sporting de Praia Cruz e Vitória do Riboque.

Resultados da 2ª jornada

FC Neves -Trindade FC (0-1)

Aliança Nacional – Caixão Grande (2-1)

Sporting Clube de São Tomé – UDRA de Angolares (1-3)

Inter Bombom – Seis de Setembro (0-1)

Desportivo Palmar – Agrosport de Monte Café (1-2)

Sporting Clube de Praia Cruz – Vitoria Riboque (adiado para segunda-feira)

Martins dos Santos