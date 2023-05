Operários, Porto Real e Sundy seguem “intratáveis” na RAP

O campeão nacional, Operários, segue intratável no Campeonato Regional, ao golear a UDAPB, por 6-1, na conclusão da terceira jornada.

Enquanto na ilha de São Tomé, o fim de semana foi de festa da Taça de São Tomé e Príncipe, na ilha do Príncipe, a emoção foi do Campeonato Regional, com os triunfos dos três primeiros, Operários, Sundy e Porto Real.

Na sexta-feira, na abertura da jornada, a Sundy venceu fora o Sporting, por 1-3. No sábado, na continuidade da jornada, o Porto Real goleou o 1º de Maio, por 1-6. Por fim, no domingo, na conclusão da jornada, o campeão nacional, Operários, que não sabe o que é perder nesta temporada, recebeu e venceu, também por 6-1, a UDAPB, que a semelhança do Sporting e 1º de Maio, ainda pontuaram na prova, disputadas três jornadas.

Com estes resultados, Operários, Porto Real e Sundy contabilizam nove pontos, ao passo que o Sporting, UDAPB e 1º de Maio, continuam sem pontuar na competição.

Resultados da 3ª jornada

Sporting vs Sundy (1-3)

1º de Maio vs Porto Real (1-6)

Operários vs UDAPB (6-1)

Martins dos Santos