Bombom regressa às vitórias e “Rei Amador” passeia com classe em Praia Cruz

O Inter de Bombom regressou às vitórias, para o campeonato, ao bater em casa, o Agrosport de Monte Café, por 2-1, em jogo da quarta jornada, onde a União Desportiva Rei Amador de Angolares(UDRA), com o triunfo, por 1-3, no terreno de Praia Cruz, isolou-se na liderança da prova, com 12 pontos.

Depois da festa da Taça de São Tomé e Príncipe, regressaram este fim de semana, as emoções do campeonato nacional,série São Tomé, com os jogos da quarta jornada, onde no embate de cartaz, os galáticos do Inter de Bombom regressaram às vitórias, na estreia do técnico Aureliano Semedo nos jogos do campeonato, ao bater por 2-1, o Agrosport de Monte Café. A vitória foi construída na primeira parte, com os golos de Maqui (10’) e Hernanes (29’).

Por sua vez, o tento de Monte Café, que chegou a relançar o desafio, foi apontado por Nelson (58’).

No outro jogo grande da jornada, a UDRA de Angolares isolou-se na liderança, ao vencer no terreno de Praia Cruz, por 1-3.

Ainda para a quarta ronda, os militares de Seis de Setembro voltaram a perder pontos na recepção ao Vitória do Riboque, no empate a uma bola; Caixão Grande conseguiu a primeira vitória na competição, ao vencer o Desportivo de Neves, por 0-1; Aliança Nacional saltou para a segunda posição, com o triunfo ante o Sporting de São Tomé , por 0-1; e por fim, Palmar conquistou os primeiros pontos, no empate a uma bola com a Trindade.

Com estes resultados, a UDRA de Angolares segue líder com 12 pts, seguida de Aliança Nacional (10pts) e Agrosport de Monte Café (9pts). Por sua vez, Sporting e Neves ocupam os últimos lugares, sem qualquer pontos.

Resultados da quarta jornada

Neves vs Caixão Grande, 0-1

Inter de Bombom – Agrosport de Monte Café, 2-1

Praia Cruz – UDRA de Angolares, 1-3

Seis de Setembro – Vitória do Riboque,1-1

Palmar – Trindade,1-1

Sporting de São – Aliança Nacional, 0-1

Martins dos Santos