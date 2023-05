Bombom “coloca” Aliança na liderança e Praia Cruz continua em crise

Depois do falso arranque, os galáticos do Inter de Bombom, que fizerem as pazes com os adeptos na última jornada, travaram a série vitoriosa da UDRA de Angolares, ao vencer no sábado, por 2-3.

O Inter de Bombom pôs fim à invencibilidade da UDRA de Angolares, decorridos cinco jornadas, ao vencer o adversário, no Estádio Nacional 12 de Julho,por 2-3.

A vitória permitiu o Inter de Bombom subir alguns lugares na tabela, agora com nove pontos, ao passo que a UDRA, com o desaire, perdeu a liderança do campeonato para o conjunto de Aliança Nacional de Pantufo, que recebeu e venceu o Palmar, por 1-0.

Quem também aproveitou o deslize dos Angolares, foi o Agrosport de Monte Café, que venceu os militares do Seis de Setembro, por 1-2, e ascendeu ao segundo lugar, em igualdade pontual com a UDRA ( 12 pts).

Ainda para esta jornada, o conjunto de Caixão Grande venceu o clássico ante o Vitória do Riboque, por 2-1;Trindade goleou o histórico Praia Cruz, por 4-0; e por fim, Neves somou os primeiros pontos na competição, ao vencer o Sporting de São Tomé, por 3-2.

Classificação

1º Aliança Nacional, 13 pts

2º UDRA de Angolares, 12 pts

3º Agrosport de Monte Café, 12pts

4º Trindade, 11 pts

5º Inter de Bombom, 9 pts

6º Riboque, 8 pts

7º Seis de Setembro, 8 pts

8º Caixão Grande, 7 pts

9º Neves, 3 pts

10º Praia Cruz, 1 pt

11ª Palmar, 1 pt

12º Sporting de ST, 0 pt

Martins dos Santos