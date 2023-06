Mais quatro primodivisionários ficam pelo caminho

Os primodivisionários, Sporting de Praia Cruz, Vitória do Riboque, Palmar e Desportivo de Neves, tombaram com estrondo na segunda eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe -série São Tomé.

O fim de semana foi de festa da prova rainha com os confrontos da segunda eliminatória, onde ficaram pelo caminho mais quatro emblemas do principal escalão.

A turma do Riboque não teve argumento para travar o Diogo Vaz, da divisão de honra, que mais uma vez, teve o prazer de eliminar mais um emblema do principal escalão, com o triunfo por 4-3.

O Desportivo de Neves,ante um clube da segunda divisão, JUBA do Diogo Simão, também viu passar o navio, ao perder, por 2-1.

O Sporting de Praia Cruz perdeu na recepção ao conjunto da Trindade por 1-4.

Por fim, o Palmar também foi eliminado pelo conjunto da segunda divisão, Amadora de Agostinho Neto, por 2-1.

Nos outros jogos, UDESCAI venceu Ribeira Peixe, por 4-2; e Conde bateu Micolo, por 0-2.

Os jogos entre Aliança Nacional vs Inter de Bombom e Santana vs UDRA de Angolares foram adiados para uma data a definir pela Comissão Organização dos Campeonatos Nacionais, devido ao jogo da seleção da nacional com a Guiné-Bissau.

Resultados completos da 2ª eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe:

JUBA vs Neves, 2-1

UDESCAI vs Ribeira Peixe, 4-2

Sporting de Praia Cruz vs Trindade, 1-4

Micolo vs Conde, 0-2

Diogo Vaz vs Vitória do Riboque, 4-3

Palmar vs Amadora de Agostinho Neto, 1-2

Aliança Nacional vs Inter de Bombom, adiado

Santana vs UDRA de Angolares, adiado.

Martins dos Santos