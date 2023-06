Hernane e Genilsa vencem Maratona solidária de STP

São Tomé e Príncipe voltou a correr este domingo para a terceira edição da Maratona Solidária- São Tomé e Príncipe com a vitória do Hernane Carvalho, da Região Autónoma do Príncipe (masculino) e da Genilsa Mendes, da ilha de São Tomé (feminino).

A competição contou também com as provas dos 21, 10 km e uma corrida paralímpica de 1500 m ( demonstrativa), no Estádio Nacional 12 de Julho.

O Ministério da Juventude, Desporto, Fundação Filhos de São Tomé e Príncipe e a Federação

Santomense de Atletismo materializaram neste fim de semana, a terceira edição da “MARATONA SÃO

TOMÉ E e PRÍNCIPE, com partida na cidade de Angolares, no sul, e a meta no interior do Estádio Nacional 12 de Julho, na capital do país.

Face à dureza da prova e do percurso, apenas dezena e meia de corredores apresentaram-se na linha da partida para a principal prova, a dos 42 km, que foi ganha, masculino, pelo Hernane Carvalho, com o tempo de 3h17″02, e, feminino, pela Genilsa Mendes, atual Tenente das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, com o tempo de 5h21″19.

Nos 21 km, os destaques foram para Kinderley e Diana, ao passo que nos 10 km, Gilberto e Elisa foram os grandes vencedores.

A edição de 2023 ficou marcada pela participação da ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, que correu os 10km.

Classificação final

PROVA DE 42 km

MASCULINO

1º Hernane Carvalho

2º Daniel Zola

3º Admilson Fernandes

FEMININO

1º Genilsa Mendes

2º Hilariana Nascimento

3º Romy Will

PROVA DE 21km

MASCULINO

1º Kinderley Batista

2º Gil Ambrósio

3º Vitor Mazanga

FEMININO

1º Diana

2º Solange

3º Naira

PROVA DE 10km

MASCULINO

1º Gilberto

2º Fábio

3º Edmilson

FEMININO

1º Elisa

2º Gabriela

3ºJucilamy

Martins dos Santos