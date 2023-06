Bombom já lidera primodivisionário

O Inter de Bombom ascendeu a liderança do principal campeonato de São Tomé e Príncipe-série São Tomé, ao vencer, no terreno do Aliança Nacional de Pantufo, por 2-4, no cumprimento da sétima jornada do primodivisionário

Bastaram apenas quatro vitórias seguidas para o Inter de Bombom tomar a dianteira do campeonato, agora com 15 pontos, mais um que a concorrência.

Este fim de semana a equipa, às ordens do Aureliano Semedo, foi ao reduto do Aliança vencer por 2-4, e beneficiar dos empates e derrota dos concorrentes na luta pelo título doméstico.

A UDRA de Angolares voltou a marcar passos ao repartir pontos com o Vitória do Riboque (1-1); Agrosport de Monte Café e Caixão Grande anularam-se no dérbi Mé-Zóchi; e Trindade perdeu em casa com os militares do Seis de Setembro, por 1-2.

Na luta pela manutenção, Neves venceu o “desamparado” Sporting de Praia Cruz, por 2-1; e o Palmar goleou o Sporting de São Tomé, por 1-4.

Resultados da 7ª jornada

Aliança Nacional 2 – 4 Bombom

Trindade 1 – 2 Seis de Setembro

Vitória do Riboque 1-1 UDRA de Angolares

Neves 2 – 1 Sporting de Praia Cruz

Caixão Grande 0 – 0 Agrosport Monte Café

Sporting de São Tomé 1 – 4 Palmar

Classificação

1° – Inter Bom-Bom 7 jogos/15 pontos

2° – Agrosport de Monte Café 7/14

3º Seis de Setembro 7/14

4° – UDRA de Angolares 7/13

5º-Aliança Nacional 7/13

6° – Trindade 7/11

7-Caixão Grande 7/11

8º- Vitória do Riboque 7/10

9º- Neves 7/9

10° – Sporting de Praia Cruz 7/4

11 – Palmar 7/4

12° – Sporting de São Tomé 7/0

Martins dos Santos