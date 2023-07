Adeptos carregam faixas contra violência nos campos de futebol

Os adeptos da UDESCAI, do escalão secundário de futebol em São Tomé e Príncipe, manifestaram contra a violência nos campos de futebol, ao exibirem faixas com diversas mensagens, com o intuito de pôr fim ao fenómeno que vem manchando a prática no arquipélago.

Enquanto uns criticam e não fazem nada, outros partem para a ação, como a UDESCAI, a dar início ao Movimento contra a violência no desporto, com ênfase para o futebol, onde nos últimos tempos, infelizmente, vem sendo disseminada pelas pessoas que não gostam de futebol, contribuindo para a diminuição do público nos campos.

Segundo a direção do clube de Água-Izé, o Movimento surge na lógica de chamar atenção das entidades competentes, para a necessidade de serem mais contundentes nas medidas aplicadas aos clubes e os adeptos visados, e lembrar de igual modo que, a violência, não entra na lista dos valores morais e éticos do desporto.

De salientar que, as faixas suportadas na sua maioria pelas jogadaras do clube, foram exibidas este fim de semana, no jogo ante Folha Fede, onde a UDESCAI venceu, por 3-1.

Martins dos Santos