Divisão de Honra perde o último sobrevivente na taça de STP

Sem surpresa os favoritos UDRA de Angolares, Inter de Bombom, Amadora e Juba de Diogo Simão seguem em frente na taça de São Tomé e Príncipe. Série de São Tomé.

Os embates dos quartos de final da taça de São Tomé e Príncipe em futebol, produziram festa na prova rainha com a disputa dos quartos de final.

No embate entre os primodivisionários a UDRA de Angolares venceu por margem mínima a turma da Trindade por 2-1. A equipa de Amadora de Agostinho Neto com recurso as grandes penalidades venceu a UDESCAI por 6-5 após o empate a zero durante o tempo regulamentar.

No domingo na conclusão da eliminatória o Inter de Bombom venceu o desportivo de Conde por 2-0 e a equipa de Juba de Diogo Simão bateu o único sobrevivente da Divisão de Honra o Desportivo de Diogo Vaz por 3-2.

Equipas apuradas para a quarta eliminatória :

1ª Divisão

Udra de Angolares

Inter de Bombom

2ª Divisão

Juba de Diogo Simão

Amadora de Agostinho neto

Martins dos Santos