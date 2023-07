Bombom escorrega e militares regressam a liderança

Os militares do 6 de setembro regressaram este fim de semana a liderança condicionada do principal escalão de futebol ao vencer o lanterna vermelho Sporting de São Tomé por 6-1. E beneficiar do deslize do inter de bombom em casa ante o Palmar por 2-1. O Inter de Bombom deixou fugir a liderança na primeira derrota do Club na era Aureliano Semedo.

A derrota foi aproveitada pela turma do 6 de setembro que provisoriamente subiu para o primeiro lugar com o triunfo na recepção ao Sporting de São Tomé por 6-1.

Nos outros embates a UDRA de Angolares e a equipa da Trindade protagonizaram o único empate da jornada. 1-1. Caixão Grande venceu o clássico diante do Sporting da Praia Cruz por 2-1. Vitória do Riboque voltou a marcar passos a perder em casa com a equipa de Neves por 0-1. O Agrosport de Monte Café venceu o Aliança Nacional por 1-0.

Classificação :

1 º 6 de Setembro / 10 jogos – 20 PTS

2º Inter de Bombom 9 jogos / 18 pontos

3º UDRA – 10 jogos / 18 pontos

4º Trindade – 10 jogos / 18 pontos

5º Agrosport de Monte Café / 10 jogos – 18 pontos

6º Caixão Grande / 9 jogos – 14 pontos

7º Aliança Nacional / 10 jogos – 13 pontos

8 º Vitória do Riboque / 10 jogos – 13 pontos

9º Neves / 9 jogos – 11 pontos

10º Palmar / 9 jogos – 10 pontos

11º Sporting da Praia Cruz / 10 jogos – 5 pontos

12º Sçporting de São Tomé / 10 jogos – 1 ponto

Martins dos Santos