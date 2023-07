 II Divisão: JUBA perde liderança para Guadalupe

A formação de Guadalupe é o novo líder do escalão secundário de futebol em São Tomé e Príncipe, depois do triunfo fora ante a Cruz Vermelha (1-2) e da derrota do então líder JUBA de Diogo Simão, na deslocação ao terreno da UDESCAI( 2-1).

Resultados da 11ª jornada

Cruz Vermelha 1 – 2 Guadalupe

Santana 1 – 2 Correia

Amadora 0 – 2 UDASM

UDESCAI 2 – 1 JUBA de Diogo Simão

Folha Fede 1 – 1 Oque-Del-Rei

Classificação:

1°-Guadalupe 11 jogos / 27 pontos

2° JUBA de Diogo Simão 11/25

3º UDESCAI 11/22

4°Oque-Del-Rei 10 /20

5°Santa Margarida 11/18

6°Correia 11/15

7°Folha Fede 10/ 11

8°Santana 11/7

9°Cruz Vermelha 11/7

10°Amadora 11/6

Martins dos Santos