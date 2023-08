Seis de Setembro não treme e Praia Cruz não encontra caminho da vitória

Os militares de Seis de Setembro reforçaram este fim de semana, em jogo da 14ª jornada, a liderança do Campeonato Nacional da l Divisão- série São Tomé, com o triunfo, por margem mínima, no clássico com o Caixão Grande (1-0).

Nos outros jogos, os destaques foram para a derrota do Sporting de Praia Cruz na recepção ao Agrosport de Monte Café (1-2) e o empate comprometedor do Inter de Bombom ante o Riboque (0-0).

RESULTADOS

Neves 0- 1 Aliança Nacional

Sporting de Praia Cruz 1 – 2 Agrosport de Monte Café

Seis de Setembro 1 – 0 Caixão Grande

Inter de Bombom 0 – 0 Riboque

Sporting de São Tomé 1- 2 Trindade

Palmar 0 – 3 UDRA de Angolares

CLASSIFICAÇÃO

1° – Seis de Setembro 14 jogos/35 pontos

2° – Agrosport de Monte Café 14/30

3° – Inter Bombom 14/28

4° – UDRA de Angolares 14/28

5° – Trindade 14/25

6°- Aliança Nacional 14/23

7° – Riboque 14/19

8° – Caixão Grande 14/15

9º – Palmar 14/14

10° -Neves 14/12

11º- Sporting de Praia Cruz 14/6

12° – Sporting de São Tomé 14/1

Martins dos Santos