Seis de Setembro não desarma da liderança e Bombom regressa às vitórias

Os militares de Seis de Setembro (líder do campeonato) passou no teste este fim de semana, na partida com o Agrosport de Monte Café (2º classificado), a empatar a zero, no jogo grande da 16ª jornada, que marcou o regresso aos triunfos do Inter de Bombom(3-2) diante da UDRA de Angolares.

Com este empate, com sabor à vitória, a turma de Seis de Setembro manteve a distância para o Agrosport de Monte Café, que viu aproximar-se o Inter de Bombom que, na semana em que rescindiu com o técnico, Aureliano Semedo, venceu com reviravolta a UDRA de Angolares (3-2).

O Sporting de Praia Cruz voltou a pontuar na luta pela permanência, a empatar a duas bolas ante a formação da Trindade.

Nos outros jogos, o Caixão Grande goleou o Riboque (2-6); Aliança Nacional e Palmar empataram (0-0); e o Desportivo de Neves venceu o aflito Sporting de São Tomé (1-2).

CLASSIFICAÇÃO

Sporting de São Tomé 1 – 2 Neves

Seis de Setembro 0 – 0 Agrosport de Monte Café

Palmar 0- 0 Aliança Nacional

Riboque 2 – 6 Caixão Grande

Inter de Bombom 3 – 2 UDRA de Angolares

Sporting de Praia Cruz 2- 2 Trindade

1° Seis de Setembro 16 jogos/39 pontos

2° – Agrosport de Monte Café 16/34

3° – Inter de Bombom 16/31

4° -Trindade 16/29

5° -UDRA de Angolares 16/28

6°- Aliança Nacional 16/27

7° -Caixão Grande 16/21

8° -Riboque 16/19

g°- Neves 16/15

10° -Palmar 16/15

11 – Sporting de Praia Cruz 16/10

12° – Sporting de São Tomé 16/1

