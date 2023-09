Caixão Grande aplica chapa 6 ao Vitória do Riboque

Chuva de golos no sintético do nacional 12 de Julho. A equipa de caixão grande que entrou a todo gás na partida, abriu o marcador aos oito minutos por intermédio de Ronaldo.

Cinco minutos depois, Wilson elevou a contagem que deu maior confiança ao conjunto treinado por Idalécio Costa.

O domínio dos homens de “Féla Baía” consumou-se quando aos 16 minutos Divan em tarde endiabrada apontou o terceiro golo que fechou a história da primeira parte.

A confirmação da goleada deu-se quando Jardel elevou a contagem para 4-0.

Com os homens do “barro vermelho” completamente perdidos do campo, o Caixão grande apontou o quinto da partida com o bis de Divan.

A reação do Riboque só se fez sentir ao minuto 66 com o tento de Edvaldo, mas, a equipa nem sequer teve tempo para respirar, pois, o Caixão Grande em tarde de inspiração dos seus jogadores, voltou a marcar com o bis de Jardel, elevando a contagem para 6-1.

O inconformado Edvaldo do Vitória do Riboque, já perto do fim voltou a marcar, mas não conseguiu disfarçar a desilusão dos “riboquinos” com a goleada sofrida por 6-2.

«É uma derrota muito pesada. Entramos mal no jogo. Em cerca de 15 minutos sofremos logo três golos e, mesmo na segunda parte não conseguimos reagir e voltamos a consentir mais três. A equipa começou mal e acabou mal» – desabafou, com ar de tristeza, o treinador do Vitória do Riboque, Adelino Cravid, vulgo “Menino”.

Com este resultado o Caixão Grande ultrapassa o Vitória do Riboque na tabela classificativa. Soma 21 pontos contra 19 do Riboque

«Estamos a trabalhar dia-a-dia, semana-a-semana para melhorar mais a nossa forma de jogar, sobretudo, na finalização»- destacou, Idalécio Costa, treinador do Caixão Grande.

Idalécio reconheceu que, matematicamente, a equipa já não tem chances de chegar ao topo da tabela, depois do mau arranque no campeonato.

A prova do escalão maior do futebol em S.Tomé e Príncipe continua a ser liderada pela equipa militar de 6 de Setembro que, este fim-de-semana, não foi além de um empate sem golos com o Agrosport de Monte Café, o segundo classificado.

José Bouças