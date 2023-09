II Divisão: Guadalupe e Santana com destino oposto

Cumpriu-se este fim de semana a penúltima jornada do nacional da II Divisão, com destaque para o regresso de Guadalupe ao Principal Escalão e a descida do histórico Santana para à Divisão de Honra.

À beira do fim, ou seja, uma jornada do fim, o Guadalupe garantiu, matematicamente, o regresso à Principal Liga Nacional, a vencer o conjunto de Santa Margarida, por 1-2.

Com este triunfo, os lobatos ficam a um ponto do título.

A última vaga de acesso ao Principal Escalão será disputada entre as formações da JUBA de Diogo Simão e Ôque-del-rei, que vencerem Cruz Vermelha (2-1) e Santana (2-1), respetivamente.

Por sua vez, o histórico Santana, com derrota ante Ôque-del-rei, por 2-1, desceu à Divisão de Honra, onde já estava o Desportivo de Amadora.

Ainda para esta jornada, o combinado da UDESCAI goleou Amadora (4-1); e Folha Fede empatou em casa com a Correia a zero.

Resultado da 17ª jornada (penúltima)

JUBA de Diogo Simão 2 – 1 Cruz Vermelha

Santa Margarida 1 – 2 Guadalupe

Ôque-del-rei 2 – 1 Santana

UDESCAI 4 – 1 Amadora

Correia 0- 0 Folha Fede

Classificação:

1° – Guadalupe 17 jogos /37 pontos

2° – JUBA de Diogo Simão 17/35

3° – Ôque-del-rei 17/34

4° – UDESCAI 17/31

5° – Santa Margarida 17/24

6° – Correia 17/23

7° – Folha Fede 17/21

8° -Cruz Vermelha 17/17

9º- Santana 17/13

10° – Amadora 17/11

Martins dos Santos/ Foto: Jornal Desportivo