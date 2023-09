Líder sofre mas não foge na corrida à “Finalíssima”

Os militares de Seis de Setembro não facilitam e conservam a distância para o Agrosport de Monte Café, na recepção ao xadrez da Trindade (2-1), em jogo da 18ª jornada do Nacional da Primeira Divisão – série São Tomé.

Com o triunfo deste fim de semana diante do conjunto da Trindade (2-1) o Seis de Setembro mantém firme na luta pela presença na Finalíssima do Campeonato Nacional, que será disputada ante o campeão da ilha do Príncipe.

Com menos cinco (5) pontos, está o Agrosport de Monte Café, que nesta jornada venceu o Caixão Grande (2-1) no derby de Mé-Zóchi.

Já na luta pela permanência, o Palmar conseguiu uma importante vitória na recepção ao Sporting de São Tomé (6-0) e Riboque venceu UDRA de Angolares (2-1).

Outro jogo também importante no xadrez da permanência, entre Sporting de Praia Cruz e Neves não chegou ao fim, na altura o jogo estava empatado(1-1).

Por fim, o Inter de Bombom, mergulhado numa crise dos resultados, voltou a perder, desta feita frente ao combinado de Aliança Nacional (1-2).

Resultados da 18ª jornada

Inter de Bombom 1 – 2 Aliança Nacional

Seis de Setembro 2 – 1 Trindade

Sporting Praia Cruz 1 – 1 Neves

(inconclusivo)

Palmar 6 – 0 Sporting de São Tomé

Agrosport de Monte Café 2 – 1 Caixão Grande

Riboque 2 – 1 UDRA de Angolares

Classificação

1° – Seis de Setembro 18 jogos/45 pontos

2° – Agrosport de Monte Café 18/40

3° – Trindade 18/32

4° – Inter de Bombom 18/31

5° – Aliança Nacional 18/ 30

6° – UDRA de Angolares 18/28

7° – Caixão Grande 18/24

8° – Riboque 18/22

9° – Palmar 18/19

10° -Neves 17/16

11 – Sporting de Praia Cruz 17/13

12° – Sporting de São Tomé 18/1

Martins dos Santos/Foto: Bola Nón