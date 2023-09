Vitória do Riboque vence UDRA de Angolares por 2-1 no escalão principal do campeonato de futebol

O jogo começou animado com o golo madrugador apontado por Henry logo no primeiro minuto. Num lançamento lateral pela esquerda, Henry apareceu isolado na área, tirou o guarda-redes Dungue do caminho e atirou forte para o fundo da baliza adversária.

Um golo que motivou a turma “riboquina” que voltou a marcar, minutos depois, por intermédio de Wilson, na sequência de uma perda de bola no meio campo da UDRA, aproveitada da melhor forma pelos pupilos de Adelino Cravid.

No segundo tempo, a equipa de Angolares entrou decidida a mudar o curso do jogo, mas só conseguiu reduzir por intermédio do central Kazenga. Num livre à saída do círculo central, Kazenga apareceu solto na área e, com um toque subtil, desviou a bola para o fundo da baliza.

Depois da goleada sofrida na semana passada diante do líder do campeonato, o 6 de Setembro, a equipa de Angolares voltou a tombar, desta feita, perante o Vitória do Riboque por 2-1.

“Estamos numa fase em que estamos a vir de derrota em derrotas. Vamos conversar no balneário, vamos treinar para rectificar as falhas que temos cometido e melhorar a nossa prestação no campeonato” – disse o “mister Gimboá” treinador de UDRA de Angolares.

A equipa do Riboque, que vinha também de uma derrota diante do Agrosport de Monte Café, regressou às vitórias, num jogo considerado pelo treinador de bastante sofrido.

“Nós sofremos, mas, conseguimos sair com os três pontos” – sublinhou Adelino Cravid, treinador da equipa do Vitória do Riboque.

Vitória que vem dar ao Riboque alguma tranquilidade no meio da tabela, agora com 22 pontos.

José Bouças