I Divisão: Líder compromete e Monte Café pode relançar a luta

Cumpriu-se este fim de semana a 19ª jornada do Nacional da Primeira Divisão – série São Tomé, com destaque para o deslize do líder Seis de Setembro ante Aliança Nacional (1-0) e o triunfo do Sporting de Praia Cruz diante do Sporting de São Tomé (2-0).

Com este resultado, os militares podem ver o Monte Café encurtar para dois pontos a distância que os separam, no caso do triunfo esta quarta-feira diante da UDRA de Angolares.

Na luta pela permanência, o histórico Sporting de Praia Cruz conseguiu mais três pontos e igualou (pontualmente) o Desportivo de Neves (primeira equipa acima da linha de água), a vencer o Sporting de São Tomé (0-2).

Nos outros embates, Inter de Bombom venceu Desportivo de Neves (0-2); Trindade e Riboque não saíram do nulo; e Caixão Grande bateu Palmar (2-0).

RESULTADOS DA 19ª JORNADA

Neves 0- 2 Inter de Bombom

Aliança Nacional 1 – 0 Seis de Setembro

Sporting São Tomé 0-2 Sporting de Praia Cruz

Trindade 0 – 0 Riboque

Caixão Grande 2 – 0 Palmar

UDRA vs Agrosport de Monte Café[quarta-feira (4)/ Estádio Nacional 12 de Julho]

Classificação

1° – Seis de Setembro 19 jogos/ 45 pontos

2° – Agrosport de Monte Café 18/40

3° – Inter de Bombom 19/34

4° – Trindade 19/33

5° – Aliança Nacional 19/33

6° – UDRA de Angolares 18/28

7°- Caixão Grande 19/27

8° -Riboque 19/23

9º – Palmar 19/19

10°-Neves 19/17

11 – Sporting de Praia Cruz 19/17

12°- Sporting de São Tomé 19/1

Martins dos Santos