Sporting de Praia Cruz vence Sporting de São Tomé por 2-0 e mantém-se na luta pela permanência

A História do jogo começou a ser contada ao minuto 11 quando Dany abriu o marcador para a equipa de Praia Cruz, num lance com culpas para o guarda-redes e toda a defensiva do Sporting de S. Tomé.

O segundo Tento dos “Leões do Mar “surgiu no reatamento da segunda metade. Foi apontado por Sabino num remate sem hipóteses para o guarda-redes Zurique do Sporting de S. Tomé.

Já na reta final Ronaldo perdeu por duas vezes a possibilidade de marcar o tento de honra para os leões da capital. Isolado, atirou à barra.

Minutos depois outra vez Ronaldo, a não aproveitar a oferta do guarda-redes de Praia Cruz. Com baliza escancarada atirou ao lado.

Com este resultado o Sporting de Praia Cruz dá mais um passo na luta pela permanência no principal escalão de futebol em S. Tomé e Príncipe.

“Enquanto matematicamente tivermos essa oportunidade de trabalhar nesse sentido, vamos sempre acreditar até ao fim. Embora o jogo de hoje não tenha sido muito bem conseguido, a equipa conseguiu o que é principal, os três pontos. Fizemos agora 17 pontos e encostamo-nos no adversário que está com o mesmo número de pontos que a gente” – disse Ivander do Rosário, treinador adjunto do Sporting de Praia Cruz.

Enquanto isso, há muito que o Sporting de S. Tomé está condenado à descida de divisão.

“Não tem como mais, nenhum resultado nos ajudaria. O jogo de hoje era para descer Praia Cruz connosco, mas, não teve como. O futebol tem dessas coisas” – desabafou triste, Ronaldo, capitão do Sporting de S.Tomé.

Quando faltam apenas três jogos para o fim do campeonato, o Sporting de Praia Cruz alcançou o Futebol Clube de Neves, com 17 pontos. Das duas, resta saber quem vai acompanhar o já condenado Sporting de S. Tomé na descida à segunda divisão.

José Bouças