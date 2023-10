Palmar garante a manutenção no principal escalão de futebol em S. Tomé e Príncipe

No confronto de aflitos, o Sporting de Praia Cruz entrou melhor e abriu o marcador nos minutos iniciais por intermédio de Valdir, na sequência de um pontapé de canto.

A perder por 1-0, o treinador do Palmar aproveitou o intervalo para alterar o sistema tático que resultou em pleno.

Num livre cobrado pele esquerda à entrada da grande área, Cacau atirou direto para o golo do empate.

A reviravolta aconteceu pouco tempo depois num lance de insistência, também na sequência de um pontapé de canto, que levou a bola à trave. Na recarga, Catito atirou para o segundo tento do Palmar.

O 3-1 final surge num puro lance de contra-ataque. Um golo que confirmou a supremacia do Palmar no encontro e que garantiu à equipa a permanência no principal escalão de futebol em S. Tomé e Príncipe.

“ No confronto direto, ganhamos o Praia Cruz por duas vezes e, mesmo que o Palmar venha a perder os dois últimos jogos, só igualamos os pontos, mas no confronto direto temos vantagem sobre o Praia Cruz. Por isso, já está garantida a nossa permanência na primeira divisão” – disse, sorridente, Vasco Nascimento, treinador do Palmar

A derrota deixa em apuros o Sporting de Praia Cruz que apenas depende de si na luta pela manutenção na primeira divisão.

“Estamos aqui a depender dessas duas jornadas para tentar permanecer, mas, acredito que sim, pela forma como vejo as coisas, acredito que ainda temos essa possibilidade de, na última jornada, fazer com que Praia Cruz não desça”- frisou, preocupado, Edson Bragança, técnico do Sporting de Praia Cruz.

A duas jornadas do fim da prova a luta é travada entre os “leões-do-mar” e o Futebol Club de Neves para determinar quem acompanha o já despromovido Sporting de S. Tomé à segunda liga.

José Bouças