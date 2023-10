Neves ou Praia Cruz pode descer para a segunda divisão 

Luta pela manutenção envolve duas equipas na última jornada (22ª), o Desportivo de Neves e o Sporting de Praia Cruz, que brigam para não seguir o Sporting de São Tomé ao segundo escalão.

Tal como o campeão, também falta conhecer a equipa que vai juntar-se ao Sporting de São Tomé na descida à segunda divisão.

Neves que nesta jornada empatou a zero com o Riboque continua a depender apenas de si para continuar na principal divisão, mas para tal, terá que fazer o mais difícil, vencer o Agrosport de Monte Café, que luta com o Seis de Setembro pelo título interno.

Já o Sporting de Praia Cruz que venceu o Caixão Grande (2-0) terá que vencer o Inter de Bombom na última jornada e esperar que o Neves escorrega.

As equipas encontram-se separadas por um ponto, Neves (20) e Sporting de Praia Cruz (19).

Martins dos Santos