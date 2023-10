Militares e os operários empatam e levam decisão para Príncipe

O Seis de Setembro ( São Tomé) e Operários ( Região Autónoma do Príncipe) empataram (1-1) na primeira mão da Grande Final do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, no Estádio Nacional 12 de Julho.

À semelhança da última temporada, as equipas voltaram a empatar e por mesmo número (1-1).

Os golos só apareceram na segunda parte, com os trabalhadores do Príncipe a abrirem o placard por intermédio do Guiomy e os militares responderam, com o golo de igualdade, por intermédio do Gilberto.

Com este desfecho as equipas levam a decisão para o Estádio Regional 13 de Junho.

Martins dos Santos