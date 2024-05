Agrosport de Monte Café venceu o Aliança de Pantufo por 2-0

Foi no jogo de abertura da quinta jornada do principal escalão de futebol em S.Tomé.

A história do jogo começou a ser contada aos 79 minutos da segunda parte num lance de contra-ataque pela esquerda, finalizado por Djake. Golo que abriu o placar para a turma de Agrosport de Monte Café.

Galvanizados pelos adeptos que vieram das terras altas de Mé-Zóchi, a equipa do Agrosport ampliou a contagem através de uma combinação concluída por Agi.

Com a vitória de 2-0 sobre o Aliança de Pantufo, o Agrosport de Monte Café, que vinha de uma derrota em casa diante do Inter de Bombom, passa a somar 8 pontos.

«Hoje demonstramos que estamos a conseguir os nossos objetivos. Jogar contra o Aliança não é fácil, mas, a equipa demonstrou o espírito de vontade e está a trabalhar para conseguirmos, jogo-a-jogo, os três pontos» – disse Abdu Dumby, treinador do Agrosport de Monte Café

A equipa técnica do Aliança de Pantufo reconheceu o mérito da vitória do Agrosport de Monte Café, mas não deixou de se queixar da arbitragem.

«A equipa de arbitragem, tendo em conta a má fama que o Aliança carrega, já vêm para o campo sem paciência, sem querer ser justo connosco e isso acaba por influenciar muito nos resultados. Estamos a trabalhar arduamente, mas, no final da semana, pra conseguirmos um resultado, a nosso favor, tem que ser com o esforço a dobrar devido o comportamento dos árbitros» – desabafou Cici Menezes, treinadora do Aliança de Pantufo.

Com a derrota a equipa de Pantufo continua os mesmos 7 pontos que trazia para este jogo que abriu a quinta jornada do principal escalão de futebol em S. Tomé.

José Bouças