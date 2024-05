UDRA de Angolares cai diante do Agrosport de Monte Café

Foi no jogo grande da jornada sete da principal prova de futebol em S.Tomé e Príncipe.

No relvado sintético do estádio nacional 12 de Julho, a equipa do Agrosport de Monte Café entrou a todo gás e conseguiu o primeiro golo aos 11 minutos por intermédio de Dino, num lance vistoso de puro contra-ataque.

Sem espaço para a reação do líder do campeonato e motivado pelos seus adeptos, os homens das terras altas de Mé-Zóchi apontaram o segundo golo aos 42 minutos. Jaque encheu o pé e atirou forte, sem hipóteses para o guarda-redes Zequinha.

A segunda parte do encontro, ficou marcada pela expulsão de Dondoa que viu o cartão vermelho direto depois de uma entrada à margem da lei.

O Agrosport de Monte Café impõe a primeira derrota ao líder do campeonato, a UDRA de Angolares, por 2-0.

Com esta vitória, o Agrosport passa a somar 12 pontos, menos dois que a UDRA.

José Bouças